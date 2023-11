Griezellige ochtend bij Tennisvereniging Wilnis

Wilnis – Bij Tennisvereniging Wilnis was het Halloween. Griezelige wedstrijden welke werden gespeeld door een silnis – enior met junior. Verkleed en geheel in de Halloween stemming! Sommige kinderen waren zelfs als echte Dracula’s geschminkt en volwassenen verkleed als vampiers. Er werd gespeeld in twee poules, de Adams Family poule en de Dragon poule. Spannende wedstrijden met een hoop lol. Maar ook zeker met het nodige fanatisme om de wedstrijden te winnen. Tussendoor stond het team van de jeugdcommissie en vrijwilligers weer garant voor een versnapering en wat lekkers te drinken. De zeer gezellige ochtend werd afgesloten met een leuk cadeau voor ieder kind en een mooie herinnering! Inmiddels weten steeds meer kinderen en volwassenen de weg naar het tennispark Wilnis te vinden. Ben je misschien ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de evenementen of lid te worden, kijk dan snel op www.tvwilnis.nl. Ook de komende tijd komen weer leuke evenementen aan, zoals de Maxima Kitchen Pubquiz, husselochtenden en het oergezellige oliebollentoenooi!