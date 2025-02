Gratis workshop ‘Klein geluk voor mantelzorgers’

De Ronde Venen – Mantelzorg De Ronde Venen van Samens organiseert op dinsdag 19 maart de workshop ‘Klein geluk voor mantelzorgers’. Mantelzorgers zijn van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur in De Boei in Vinkeveen. Aanmelden kan via: mantelzorg@stichtingsamens.nl.

In deze workshop staat zelfzorg centraal. Trainster Inge de Jager neemt de deelnemers mee in het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ en laat zien hoe kleine geluksmomenten kunnen bijdragen aan een betere balans. Na afloop ontvangen alle deelnemers een exemplaar van het boek, zodat ze de inzichten uit de workshop thuis verder kunnen toepassen.

Eerdere deelnemers waardeerden de bijeenkomst enorm. Ze vonden herkenning en erkenning bij elkaar en ontdekten dat mantelzorg in veel verschillende vormen voorkomt. Zo vertelde een deelnemer dat ze altijd dacht dat deze workshops alleen voor mantelzorgers van partners waren, maar zij ontdekte dat er ook mantelzorgers zijn die voor hun kind zorgen.

Het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ biedt praktische ‘recepten’ voor klein geluk, gebaseerd op de visie van Positieve Gezondheid. De oefeningen helpen mantelzorgers om hun eigen situatie beter te begrijpen en hier op een positieve manier invloed op uit te oefenen. “Klein geluk voor de mantelzorger biedt de vijf miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is allerlei mogelijkheden om goed voor zichzelf te zorgen. Helaas is er niemand die we zo slecht behandelen als onszelf. Dat is wonderlijk, we zorgen direct gul voor een naaste. Maar we tuimelen vrijwel direct in de valkuil om onszelf daarbij te vergeten.”

Meedoen aan de workshop? Meld je aan via: mantelzorg@stichtingsamens.nl of tel: 0297 – 230 280.

Foto is aangeleverd.