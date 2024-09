Gratis Workshop “balans terug in je gezin”

Uithoorn – Op woensdag ochtend van 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur geeft Linda Barens in haar praktijk in Uithoorn een workshop voor ouders die graag rust en balans in hun gezin terug willen. Je bent op zoek naar weer harmonie in je gezin, maar inmiddels weet je niet meer waar je moet beginnen.

Je kind is angstig , boos of heeft gedragsproblemen? Dat heeft natuurlijk veel invloed thuis in je gezin. Je kind heeft onverklaarbare hoofdpijn of buikpijn en de dokter weet het ook niet? Je kind zoveel pijn zien lijden en geen oplossing te hebben, kan heel veel invloed hebben op jou en je gezin. Is je kind heel gevoelig en heeft het last van alle prikkels om zich heen?

Jij bent ook maar een mens, soms wordt het je echt te veel. Het enige wat jij wilt is dat je kind lekker in zijn of haar vel zit, zodat de rust en balans thuis terugkeert.

Op woensdagochtend 2 oktober geef ik in mijn praktijk een workshop waarin ik laat zien hoe het komt dat je kind uit balans is en wat je er zelf aan kunt doen. Ik geef je een aantal oefeningen mee naar huis die je samen met je kind kunt doen om hem of haar weer sterker in z’n vel te krijgen en de wereld beter aan te kunnen. Zodat jullie band weer fijn wordt en de rust thuis weer terugkeert.

Ik hoop je daar te zien. Schrijf je snel! Omdat ik het belangrijk vind om jou verhaal te horen en de workshop voor jou waardevol te maken heb ik maar plek voor 6 mensen. Wacht niet te lang, want vol = vol. Inschrijven kan via de website: www.linda-barens.nl of via: praktijk@linda-barens.nl

Foto aangeleverd