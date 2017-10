Goede opbrengst Running Bridge Drive Mijdrecht

Mijdrecht-Wilnis,– Op zaterdag 28 oktober heeft in het hart van Mijdrecht voor de tiende keer een zogeheten ‘running bridgedrive’ plaats gevonden. Hierbij spelen de bridgeparen niet op één locatie, maar afwisselend op negen verschillende locaties. De Running Bridgedrive is een initiatief van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en bracht 1500 euro op voor de Voedselbank de Ronde Venen.

Maar liefst 74 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie en deden zo negen verschillende horecagelegenheden aan: Rendez-Vous, restaurant Arabelle, restaurant I.Sushi, restaurant La Farola, Cafetaria MoYi Sushi & Meer, lunchroom TOF, Ristorante Il-gusto, Restaurant Burgerlijk en Chinees restaurant Lotus Corner. Na elke ronde waren er ruim 150 personen aan de wandel in het centrum van Mijdrecht voor dit evenement.

Prijsuitreiking

Na afloop van alle spelrondes vond de prijsuitreiking plaats in Chinees restaurant Lotus Corner. De eerste prijs, bestaande uit de Lions Wisselbeker en een kledingbon van Prego Mode werd gewonnen door het bridge paar Elly Degenaars en Ans Bruggeman met een score van 68,33%. De tweede prijs een behandeling bij Instituut Périne werd gewonnen door het bridge paar Jaap Poot en Jan Willem Hoetmer met 67,45%. De score van 65,41% van het bridge paar Margot Zuidema en Geke Ludwig was goed voor een derde plaats.

Organisator Willibrord Blom van de Lionsclub kon na afloop een cheque ten bedrage van 1500 euro overhandigen aan de heer K. Schouten, voorzitter van de Voedselbank de Ronde Venen.