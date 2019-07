Goed nieuws voor lokale kranten!

Regio – Begin deze maand publiceerde NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) de NOM Regio Monitor (NRM) 2019, het onderzoek waarin de nieuwste bereikscijfers en profielen van meer dan 300 huis aan huis-kranten zijn opgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat lokale kranten voor veel mensen de belangrijkste bron zijn voor het vergaren van lokaal en regionaal nieuws.

Voor de NRM 2019 werden ruim 34.000 respondenten (representatief voor alle Nederlanders van 13 jaar en ouder) ondervraagd over hun mediagedrag en specifieker over het lezen van onder andere HAH-kranten.

83% daarvan leest wel eens een HAH-krant: dat zijn 12 miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder. Een waar massamedium!

Meer dan de helft van de ondervraagden zegt wékelijks een HAH-krant te lezen en het (heel erg) te zullen missen als deze niet meer zou verschijnen. Een bijzonder trouw publiek dat zijn blad intensief leest; 58% van de lezers leest driekwart of meer van een editie.

Eén van de belangrijke redenen voor het lezen van HAH-kranten is interesse in het regionale en lokale nieuws. Onderwerpen zoals lokale evenementen en activiteiten, gemeentelijk nieuws en aankondigingen en de lokale cultuur(agenda) vindt men het meest interessant.

Adverteren heeft zin

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de ondervraagden (52%) actie onderneemt na het lezen van advertenties in huis-aan-huiskranten. Ze overwegen bepaalde aankopen of bezoeken de winkel of website van de adverteerder. Dit in tegenstelling tot het adverteren op social media, waar een minder breed bereik mogelijk is aangezien de papieren krant huis-aan-huis op de deurmat van de potentiële klant valt.

Niet alleen voor de middenstand maar ook voor de overheid/politiek vormen huis-aan-huiskranten nog steeds de beste manier van communiceren met de bewoners, blijkt uit het onderzoek.