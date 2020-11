GGD opent testplek voor corona in De Ronde Venen

Mobiele testunit naast Veenweidebad

Mijdrecht – Vanaf dinsdag 3 november opent de GGD regio Utrecht een testlocatie voor corona in De Ronde Venen. Alleen inwoners die digitaal of telefonisch een afspraak hebben gemaakt kunnen hier terecht. De testen worden afgenomen in een grote wagen van de GGD regio Utrecht. De wagen staat deze week op dinsdag- en donderdagmorgen van 9 tot 12 uur naast het Veenweidebad in Mijdrecht. Om van de testplek gebruik te kunnen maken is het nodig vooraf een afspraak te maken via www.coronatest.nl, te bellen met het landelijke nummer 0800-1202 of het nummer van GGD regio Utrecht 030-6305400. Op basis van de postcode wordt de afspraak gepland. Of de test kan worden afgenomen bij de testunit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Er wordt altijd gekeken naar de dichtstbijzijnde locatie. Burgemeester Maarten Divendal is verheugd dat de GGD een testplek opent in De Ronde Venen. ,,De testlocatie van de GGD regio Utrecht die het dichtst bij onze gemeente ligt is Woerden. Mooi dat er nu ook een locatie in onze gemeente is. Daarmee wordt het makkelijker om jezelf te laten testen en dat is een belangrijke stap om het virus onder controle te krijgen.’’

Fijnmazig testen

De mobiele testunit is onderdeel van de nieuwe landelijke aanpak van fijnmazig en lokaal testen. Deze aanpak bestaat uit:

De inzet van een mobiele testunit in verschillende gemeenten in de provincie Utrecht, op een paar dagdelen per week; De inzet van een mobiel testteam op 2 à 3 dagdelen per week, op vaste locaties in een aantal gemeenten; Het uitbreiden van de mogelijkheid om mensen thuis of in een instelling te testen. Dit is bedoeld voor mensen die niet naar een testlocatie kunnen komen.