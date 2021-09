Gezellige burendag met ‘Denk aan de Buren’

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 25 september was de landelijke burendag en natuurlijk werd hier in Aalsmeer ook aandacht aan besteed. Bij het Parochiehuis in de Gerberastraat nodigde ‘Denk aan de Buren’ en Participe Aalsmeer (buurt)bewoners uit om koffie of thee te komen drinken onder het genot van livemuziek. Het smartlappenkoor trakteerde op het koekje erbij én heerlijke meezingers. De koorleden en aanwezigen waren enthousiast. “Het is gezellig, we mogen weer zingen”, aldus één van de leden. “En bij elkaar zijn”, vulde een aanwezige aan.

‘Lief en Leed straat’

Helma Keesom van Participe presenteerde in haar ‘bolderkar’ alle mogelijkheden die Participe biedt om mensen te ontmoeten, te spreken en hulp te bieden. Een nieuw item is de zogenaamde ‘Lief en Leed straat’. “Klein gebaar, groot effect”, prijkte op de poster. De Sweelinckstraat in de Hornmeer is reeds ‘Lief en Leed straat’ en organiseerde in het kader van dit naar elkaar omkijken vorige week een buurtontmoeting. Ook in een ‘Lief en Leed straat’ wonen en er iets voor willen doen? Kijk dan voor meer informatie op www.participe-amstelland.nu.

De burendag bij het Parochiehuis werd geopend door wethouder Wilma Alink. Het smartlappenkoor had voor haar de rode loper uitgelegd. Na het openingswoord kondigde de wethouder ‘Denk aan de Buren’ aan en begonnen de heren en dames te zingen. Mede dankzij de mooie zonnige dag wordt teruggekeken op een heel gezellige burendag.

Speeltuin Clematisstraat

Even verder op, bij het speelterreintje in de Clematisstraat, was deze middag ook van alles te doen. De initiatiefnemers van de te realiseren grote speeltuin op deze locatie organiseerden eveneens een feestje. Er werd limonade en thee geserveerd, er stond een uitdagend groot schaakspel en kinderen konden zich uitleven op een springkussen. Dit gezellige samenzijn voor de buurt wordt maandelijks georganiseerd met als (belangrijkste) doel om voldoende gelden binnen te krijgen om de avontuurlijke speeltuin ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

De bedoeling is dat de speelplek een soort parkachtige functie krijgt waar niet alleen kinderen kunnen spelen, maar de volwassenen kletsen aan de picknicktafel en bijvoorbeeld een ‘potje’ schaak spelen. De teller staat nu op iets meer dan 80.000 euro, maar er moet nog meer bij. Er is zo’n 100.000 euro nodig om deze speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud en beperkt of onbeperkt te kunnen bouwen. Een speeltoestel sponsoren, een financiële bijdrage leveren? Meer informatie op de website: https://speeltuinclematisstraat.kentaa.nl of kijk op de facebookpagina van de speeltuin.