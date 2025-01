Gezamenlijke visie op wonen in gemeente Uithoorn 2025-2028

Uithoorn – De komende jaren groeit de sociale woningvoorraad in Uithoorn en De Kwakel. Dat staat in de samenwerkingsafspraken die de gemeente Uithoorn, Huurdersvereniging Uithoorn en de Kwakel en woningcorporatie Eigen Haard hebben ondertekend. In de samenwerkingsafspraken 2025-2028 staat hoe de drie partijen de komende jaren samenwerken aan voldoende goede en betaalbare huurwoningen en aan leefbare wijken in Uithoorn. De afspraken zijn het resultaat van intensieve samenwerking tussen de gemeente Uithoorn, de Huurdersvereniging Uithoorn De Kwakel en Eigen Haard.

Toename sociale huurwoningen en middensegment

“We hebben goede afspraken gemaakt over de vijf thema’s die ook in de Woonzorgvisie van Uithoorn staan”, zegt Ferry Hoekstra, wethouder Wonen van de gemeente Uithoorn. ”Samen geven we invulling aan de Uithoornse woonbehoefte. Daarom is gekozen voor samenwerkingsafspraken in plaats van prestatieafspraken. De betaalbare woningvoorraad neemt toe, dat geldt voor het aantal sociale huurwoningen en woningen in het middensegment. Ons gezamenlijk streven is dat de totale woningvoorraad in Uithoorn 30 procent sociaal is.”

Communicatie en betaalbaarheid

De betaalbaarheid van woningen is een belangrijk onderwerp geweest tijdens de gesprekken. “Huurders blijken vaak niet bekend met de regelingen waarop zij beroep kunnen doen als zij financieel klem komen te zitten”, geeft Els Vermeer – Van Leenen, voorzitter van Huurdersvereniging Uithoorn De Kwakel aan. De partijen gaan huurders beter informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.

Verduurzamen en doorstromen

“De komende jaren gaan we nog enkele honderden woningen verduurzamen, met name in Thamerdal”, vult Anke Huntjes, bestuurder bij Eigen haard aan. “Er zijn straks nauwelijks nog woningen met een laag energielabel. Dat is goed voor onze huurders en het milieu. Gelijk zetten we stappen in klimaatadaptatie en vergroening. We willen ook bestaande woningen beter te benutten. Daarvoor stimuleren we de doorstroming en maken woning delen mogelijk. Met onze goede samenwerking in de gemeente Uithoorn moet dat zeker lukken.”

Afspraken staan op de websites

Voor de leefbaarheid in de buurt en de verbondenheid tussen bewoners voelen alle partijen zich verantwoordelijk. De partijen werken samen om te zorgen dat het prettig wonen is in Uithoorn. Als de leefbaarheid toch onder druk staat pakken ze dit samen aan. De samenwerkingsafspraken zijn te lezen op de website van Eigen Haard www.eigenhaard.nl/eigen-haard/afspraken-per-gemeente en de gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/woonbeleid.

Op de foto: Wethouder Ferry Hoekstra bij de ondertekening van de prestatieafspraken. Foto: Gemeente Uithoorn.