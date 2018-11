Gewonde bij ongeluk op N212 in Wilnis

Wilnis — Zondagmiddag 11 november rond 16.50 uur is één automobilist gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee auto’s op de ronde kruising Gagelweg i N212 en de Bovendijk in Wilnis. De auto reed over de N212 richting Wilnis. Bij de rotonde Bovendijk en de Gagelweg zag zij vermoedelijk een auto die van de Bovendijk afkwam over het hoofd. Een fikse aanrijding was het gevolg. Beiden auto’s raakte hierbij zwaar beschadigd. De automobiliste werd met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De andere betrokkenen kon na onderzoek naar huis. De politie heeft de zaak in onderzoek (foto AS Media)