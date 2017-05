Mijdrecht – Woensdagmiddag 10 mei, rond 17.45 uur vond er een aanrijding plaats op de kruising Anselmusstraat-Midrethstraat. Een automobilist gaf geen voorrang aan een automobilist die over de Anselmusstraat reed. De bestuurster van de auto die over de Anselmusstraat reed, klaagde over haar nek. Agenten zorgde voor stabiliseren van de nek, waarna het ambulance personeel de zorg overnam