Geweldige uitvinding: De Sjoelkatapult

Aalsmeer – Jaap Tromp, voormalig architect uit Aalsmeer, heeft een fantastisch idee bedacht en ontwikkeld, namelijk de Sjoelkatapult. Wat is het precies en hoe kwam hij op het idee? De heer Tromp vertelt: “Ik ben inmiddels een aantal jaren weduwnaar, maar toen ik destijds in de instelling kwam bij mijn vrouw viel mij op dat mensen die graag wilden sjoelen niet meer mee konden doen, omdat het ze ontbrak aan de kracht in de armen. Ik denk in oplossingen, dus ik ben gaan broeden op een idee om een soort katapult te ontwikkelen en dat is gelukt. Eerst een prototype met elastieken. Ik heb instanties aangeschreven waaronder Omroep Max en Jan Slagter zag er wel iets in. Zodoende ben ik, met de sjoelkatapult, in de uitzending verschenen van ‘Max maakt mogelijk’ eind 2017 en daar zijn meer dan vierhonderd brieven op gekomen met zeer positieve reacties.”

Met de bijzonder uitvinding kunnen mensen tot op hoge leeftijd gewoon blijven sjoelen, ook als de kracht in de handen afneemt. Er zijn door een sociale werkplaats vijftig exemplaren gemaakt, die vervolgens aan zorginstellingen zijn verloot, maar stap twee was toch wel om het elastiek te vervangen door een professioneler type sjoelkatapult.

3D printer

Tromp: “Er zijn 2500 instellingen in Nederland, dus het gaat al gauw om 4 mensen per instelling die tegen dit probleem aanlopen. Dat zijn 10000 personen die niet meer kunnen sjoelen terwijl ze dit zo graag doen! Wat als gevolg heeft dat ze op hun kamer blijven zitten en vereenzamen.” Meneer Tromp heeft vier kinderen, waarvan de twee oudsten (Frank en Carla) in Amerika wonen. Op het moment dat dit verhaal in de krant wordt gepubliceerd is hij daar op familiebezoek, maar ook om de sjoelkatapult eventueel aan de man te brengen. Via een schoonzoon is hij in contact gekomen met een 3D-printer en een fabriek in sjoelbakken, de firma Heemskerk. Door sponsoring van onder andere voetballer Dirk Kuit en de ouderenbond zijn er inmiddels zestig rode exemplaren van de 3Dprinter afgerold. Met de twee jongste kinderen is daar vorige week op geproost.

Of er geen patent op aangevraagd is? “Ach welnee, dat gaat veel te veel in de papieren lopen. Waar ik dit voor uitgevonden heb is gewoon om mensen te helpen die deze leuke hobby weer kunnen uitoefenen. Niks meer, niks minder.” Aldus de nuchtere tachtiger.

Door Miranda Gommans

Foto: Ellen en André heffen samen met hun vader Jaap het glas op de geweldige uitvinding: De Sjoelkatapult.