Getuigen gezocht van steen stapelaars

Wilnis – De politie doet een dringende oproep naar getuigen die misschien iets weten over de dwazen die de afgelopen week in Wilnis, op de Ir Enschedeweg, nabij de begraafplaats, midden op de weg stenen hebben gestapeld, waardoor er ongelukken zijn ontstaan. Vorige week zaterdag gebeurde voor zo ver bekend het voor de eerste keer. Meerdere stoeptegels lagen opgestapeld op het wegdek, waarbij een automobilist vervolgens tegen aan reed. Zijn auto raakte zwaar beschadigd. Er raakte gelukkig niemand gewond. Vrijdagavond 4 september was het weer zover. Opnieuw lag er een stapel tegels op de N212 ter hoogte van de begraafplaats die een automobilist niet kon ontwijken. Ook zijn auto raakte beschadigd. Ook hier raakten niemand gewond. De automobilisten hebben een beloning uitgeloofd van 500,- euro voor die persoon die aanwijzingen heeft die leiden tot de dader(s). Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.