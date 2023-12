Certificaten voor nieuwe trainers Legmeervogels

Uithoorn – De Train de Trainer-cursus bij Legmeervogels heeft zijn hoogtepunt bereikt met een succesvolle praktijksessie waarbij acht trainers in setjes van twee een onderdeel van de training hebben begeleid. Na afloop van deze praktijkervaring werd de sessie afgesloten met een grondige evaluatie en de certificering van de trainers, waarmee ze hun voltooiing van de cursus vierden. De praktijksessie, die plaatsvond op het clubterrein, was een praktische en leerzame ervaring voor de deelnemende trainers. Elk duo kreeg de kans om een deel van de training voor zijn rekening te nemen, waarbij ze hun nieuwe coachingsvaardigheden in de praktijk konden brengen. Van het leiden van oefeningen tot het geven van feedback aan de spelers, de trainers waren actief betrokken en toonden hun verworven kennis.

Dennis Bouricius, een van de cursisten, merkte op: “Het was een geweldige ervaring om direct toe te passen wat we tijdens de cursus hebben geleerd. Samenwerken met een medetrainer gaf ons de kans om verschillende benaderingen te verkennen en van elkaar te leren.”

Na de praktijksessie vond er een grondige evaluatie plaats, waarbij de trainers feedback ontvingen van zowel de begeleiders als de spelers. Deze feedbacksessie bood waardevolle inzichten en richtlijnen voor verdere verbetering van hun coachingsvaardigheden.

Henny Snel, technisch manager, was vol lof over de prestaties van de trainers: “Ik ben enorm trots op de toewijding en vooruitgang die we hebben gezien bij onze trainers. Hun inzet om zichzelf te ontwikkelen zal ongetwijfeld een positieve impact hebben op onze jeugdspelers.”

Na de evaluatie-ceremonie werd de Train de Trainer-cursus officieel afgerond met een certificering voor alle deelnemende trainers. Elk van hen ontving een certificaat ter erkenning van hun voltooiing van de cursus en hun toewijding aan de verbetering van de jeugdopleiding van De Legmeervogels.

Maikel Straayer, bestuurslid voetbalzaken, feliciteerde de trainers en benadrukte het belang van hun voortdurende betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding. De Legmeervogels kijken uit naar de voortzetting van deze positieve ontwikkeling binnen de club en blijven zich inzetten voor de groei en bloei van hun jeugdspelers.