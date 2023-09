Geslaagde nationale sportweek bij De Vinken￼

Vinkeveen – Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek kun je laagdrempelig kennismaken met het sportaanbod in de gemeente. Korfbalvereniging De Vinken heeft tijdens de themaweek voor alle groepen van de basisscholen in Vinkeveen en Wilnis schoolkorfbal georganiseerd. Zo’n 180 kinderen deden mee aan de activiteiten. De Vinken kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde sportweek.

Schoolkorfbaltoernooi groep 4 t/m 8

De nationale sportweek startte woensdag 20 september met een groot korfbaltoernooi voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 uit Vinkeveen en Wilnis. Ruim 140 kinderen deden mee aan het toernooi, waar in 5 poules werd gestreden om de winst. In een aantal poules was het razend spannend en moest het doelsaldo er aan te pas komen om de winnaar te bepalen. Uiteindelijk ging niemand ging met lege handen naar huis. Voor alle winnaars was er uiteraard een mooie beker, wie buiten de prijzen viel kreeg een traktatie en presentje mee.

Herfsttraining groep 1 t/m 3

Voor kinderen in de laagste groepen organiseerde De Vinken een schoolkorfbal spellenochtend, dit jaar was dat in het thema ‘herfst’. Het weer sloot prima bij het thema aan, het regende helaas af en toe flink. Maar de 35 kinderen die meededen stoorden zich er niet aan, zij gingen vol enthousiasme en fanatiek aan de slag. De kinderen deden allemaal verschillende spelletjes om zo op een leuke manier in aanraking te komen met de sport korfbal. Aan het einde van de ochtend werden alle kinderen getrakteerd op limonade, wat lekkers en een leuk Vinkenpresentje. Daarmee sloot De Vinken een drukke en gezellige nationale sportweek af.

Kennismaken en of meedoen?

Al vanaf 2 jaar kan er gesport worden bij De Vinken. Kinderen starten dan bij de peutergroep. Vanaf 4 jaar gaan ze over naar de kangoeroegroep. De kangoeroes trainen één keer in de week op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur op Sportpark de Molmhoek in Vinkeveen, na de herfstvakantie in sporthal de Boei. Op speelse wijze maken de kinderen kennis met de korf en de bal, zonder dat er al wedstrijden worden gespeeld. Vanaf 6 jaar is het tijd om echt korfballen te leren en wedstrijden te spelen. Een keertje vrijblijvend meedoen of kijken? Dat kan altijd, kijk voor meer informatie over korfbal en De Vinken op www.de-vinken.nl.