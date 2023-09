Gerard Roling en Arie van Vliet  winnen prijsbiljarten

Vinkeveen – Gerard Roling en Arie van Vliet zijn afgelopen week winnaar geworden van het club prijsbiljarten van biljartclub Richards Waterwerken/De Merel 2023. Met wat geluk waren zij in de finale gekomen om daar af te rekenen met het koppel Wim Berkelaar / Wilbert Celie die dus kansloos tweede werden. De strijd om plaats drie werd gewonnen door het koppel Eric Aarsman / Kees Griffioen, deze avond prima op dreef. Als vierde het koppel Jeroen v. Rijn / Hans v. Rijn en vijfde het koppel John Vrielink / Bart Hoffmans.

Biljartclub de Merel kan nog nieuwe leden gebruiken, zowel voor de interne competitie op de woensdagavond, als voor de Ronde Venen competitie. De interne competitie start op woensdag 27 september, aanvang 19.30 uur. Ook dames zijn welkom! Wij spelen op twee biljarts. Opgeven en informatie kan bij Café Biljart de Merel, Arkenpark Mur 43, 3645 EH Vinkeveen, of per telefoon 0297 – 263 562 of 0297 – 264 159 of per mail: demereldorus3@gmail.com. U kunt ook gewoon binnen lopen en zich opgeven.