Genomineerden sportverkiezingen 2024 bekend

De Ronde Venen – De genomineerden voor de prijzen van de Rondeveense sportvrouw, sportman, sporttalent, sportvrijwilliger, sportploeg en sporter 55+ zijn bekend. Uit door inwoners en verenigingen voorgedragen namen zijn per categorie drie genomineerden geselecteerd. De winnaars worden vrijdagavond 24 januari 2025 bekendgemaakt tijdens het Sportgala in het Piet Mondriaangebouw in Abcoude. Inwoners zijn van harte welkom het Sportgala bij te wonen.

Inwoners en verenigingen konden tot 1 december sporters, vrijwilligers en teams voordragen voor de verschillende prijzen. Op basis van de voorgedragen namen, zijn per categorie drie kandidaten geselecteerd. Genomineerd in hun klasse, in willekeurige volgorde, zijn:

Sportvrouw

Janneke van der Meulen

Janneke werd dit jaar tweede op het WK Kustroeien. Zowel solo als in groepsverband behaalde zij diverse goede resultaten, waaronder goud op het EK en brons in de skiff.

Suzanne Brummel

Suzanne is een triatleet die graag de grenzen opzoekt en verlegt. Zij won de Ronde van Abcoude en kwam ook bij de Iron Man in Hoorn als eerste over de finish in haar leeftijdscategorie.

Tessa Snoek

Tessa is een gemotiveerde en gedreven schaatsster. In 2024 won zij de alternatieve Elfstedentocht (200km) op de Weissensee en het Grandprix-natuurijsklassement.

Sportman

Jamie Koster

Jamie is meervoudig Nederlands kampioen Freestyle skiën en wist dit jaar op verschillende momenten de concurrentie te verslaan en het podium te bereiken.

Johan Pluim

Johan is een begenadigd hardloper en behaalde op meerdere disciplines goede prestaties. Hij won onder andere het NK 3000 meter Steeple M45 en de 10 km van de De Ronde Venen marathon.

Jurre van der Weit

Jurre is een snowboarder met een groot doorzettingsvermogen. Zijn prestaties waren in 2024 voor de selectiecommissie aanleiding om hem te selecteren en deel te nemen aan het Special Olympics Team NL 2025.

Sporttalent

Bente van Ballegooij

Bente werd tweede op het NK Showtwirl en 12de op het EK. Bij deze wedstrijd realiseerde ze een ‘no-drop’, ze liet geen enkele keer haar attributen vallen, een prestatie die in dit onderdeel extra zwaar weegt.

Bjorn van der Linden

Bjorn is een echt judo-talent, hij werd tweede bij de Noord-Hollandse kampioenschappen in de leeftijdscategorie onder 15 jaar en was hierdoor 1 van de vier geselecteerden om deel te nemen aan het NK Jeugd.

Wesley Daudeij

Wesley roeide zichzelf in de kijker bij de scouts, werd gevraagd in een ander team deel te nemen en won het NK Kanopolo.

Sportvrijwilliger

Henk Norel

Zijn motto is: ‘Groeien is belangrijker dan winnen’. Met veel bevlogenheid is Henk actief binnen basketbal-vereniging ABC Amigos, daar staat hij bekend om zijn positieve vibe. Hij is een echte inspirator voor de gehele club.

Nina Mathijssen

Zij is de drijvende kracht achter Atletiek Abcoude. De vereniging is in een paar uitgegroeid tot een club met meer dan 100 leden die met veel succes en plezier deelnemen aan regionale wedstrijden. Het mooiste moment afgelopen jaar was de realisatie en opening van een nieuwe eigen atletiekbaan.

Ton Rijsenbrij

Ton is al 20 jaar vrijwilliger bij Tennisvereniging Mijdrecht. Hij is actief als beheerder van de bar, stuurt het onderhoud aan en is verantwoordelijk voor de banen en het clubhuis. Hij helpt met alles, van toernooi tot verkiezingen. Ook zorgt hij voor een vrolijke noot, kent hij alle leden en spreekt hij waar nodig mensen aan op afwijkend gedrag.

Sportploeg

Veenland 1

Voor het eerst in de clubhistorie slaagde het eerste team van de tafeltennisvereniging erin om zich te kronen tot kampioen van de eerste klasse tafeltennis in Hollands Midden. Een unieke prestatie van Joost van Roon en Fabian Veerhuis.

Golfclub Veldzijde Wilnis, Heren 1

In de NGF-golfcompetitie 27-holes van 2024 lieten de Heren 1 uitzonderlijke vaardigheden en sportiviteit zien. Zij werden uiteindelijk landskampioen. Een mooi resultaat dat werd geboekt na een indrukwekkende overwinning in de kruisfinale.

Basketball SV Argon, Heren 1

De basketballers boekten de afgelopen jaren flinke progressie. In 2023 promoveerden ze van de vierde naar de derde klasse en in 2024 werden ze meteen kampioen in deze klasse.

Sporter 55+

Hanno Zaal

Hanno is een actieve sporter. Hij is lid van de badmintonvereniging en een fervent handbiker. Hij laat dagelijks zien dat je, ondanks beperkingen, sportief bezig kunt zijn.

Jaco de Ruiter

Jaco leverde een bijzondere prestatie door aan een evenement deel te nemen waarbij hij 220 kilometer moest hardlopen om de eindstreep te bereiken. Hij startte vrijdagavond en na twee nachten zonder slaap bereikte hij zondag de finish.

Jan Nouwens

Hij deed in de zomer in Engeland mee aan een trailrun van 430 km en 10.000 hoogtemeters. Hij was een van de drie Nederlanders die aan de start stond, maar de enige Nederlander die de finish bereikte. Jan inspireerde bij deze race leeftijds-genoten om grenzen te verleggen.

Presentatie Sportgala door Patrick Lodiers

Tijdens het Sportgala op vrijdag 24 januari worden alle genomineerden in het zonnetje gezet en wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn binnen de verschillende categorieën. De uitreiking van de prijzen gebeurt tijdens een afwisselend programma met dans en interviews. De presentatie is in handen van Patrick Lodiers. Hij is onder andere bekend als presentator van het programma ‘The Connection’ en van ‘De Lama’s’. Ook presenteerde hij jarenlang op NPO Radio 1 ‘De Nieuws BV’. Patrick Lodiers woont in Abcoude.

Inwoners zijn van harte welkom, wel graag aanmelden

Inwoners zijn van harte uitgenodigd het Sportgala bij te wonen, de toegang is gratis. In verband met het aantal beschikbare zitplaatsen is aanmelden noodzakelijk. Dat kan eenvoudig via www.derondevenen.nl/sportgala. Het gala begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Het Piet Mondriaangebouw staat aan de Broekzijdselaan 46 in Abcoude.

De bekendmaking van de winnaars van de sportprijzen wordt afgewisseld met dans en interviews.

