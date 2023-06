Genoeg te beleven in de Bibliotheek tijdens de zomermaanden

Amstelland – Deze zomer valt er genoeg te beleven in en rondom de vestigingen van Bibliotheek Amstelland en 24/7 online. Of je nu thuisblijft, langskomt in de bieb of op pad gaat naar verre streken, van (luister)boeken en e-books geniet je overal.

Ga jij deze zomer backpacken met boeken, voorstellingen en films bezoeken of de Online Bibliotheek uitspelen? Of ga je toch echt voor die gratis zomertas? Op de speciale Zomerpagina van de bieb www.debibliotheekamstelland.nl/zomer zie je dat er in de zomer meer dan genoeg te beleven valt in en met de Bieb. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen.

De bieb zoekt je ook op deze zomer. De programmamakers gaan op een bakfiets de wijken in en zetten hun tipi op, lezen voor en geven leuke workshops. Maak je eigen ansichtkaart, postzegel, onderzoek een mier of kever en luister naar prachtige verhalen over de spin, een kniptor en het vuurvliegje!

Kinderen die in juli of augustus in de bieb hun boeken komen halen krijgen direct een handige tas om ze in mee te nemen. In de tas vind je ook nog eens een ansichtkaart, een leuk en handig A5 boekje vol met leuke leestips, spelletjes, een schatkaart en meer. Doe je mee met de leesbingo en heb je alle vragen beantwoord, dan heb je een prijsje verdiend.

In augustus worden in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein vier biografische speelfilms vertoond over de schrijvers Truman Capote, Virginia Woolf, Beatrix Potter en Jack Karouac.

Foto: Backpacken met boeken. Foto aangeleverd.