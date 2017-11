Genieten van koihunt en Japanse natuur

Aalsmeer – Je kent ze ongetwijfeld: de Japanse kersenbloesem die elk voorjaar in bloei staat. De Japanse natuur kent nog meer pareltjes. Zoals de gigantische mudponds in het Niigata-gebied waar een grote verscheidenheid aan koikwekers huist. Koiliefhebber en -dealer Stefan Koster uit Aalsmeer reist meerdere keren per jaar af naar Japan om de mooiste koi voor liefhebbers te selecteren. Ook nu is hij op ‘koihunt’ en daarvan kun je meegenieten vanuit je luie stoel. Hij legt zijn ervaringen in het land van de rijzende zon namelijk vast op video. Zijn filmpjes op YouTube worden veel bekeken door onder meer Japan- en koiliefhebbers.

Er komt veel kijken bij het kweken van de perfecte koi. De vis moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Van alle koi die uit het ei komen, doorstaat slechts 0,5 procent de strenge selectie van de kwekers. Vervolgens worden de geselecteerde vissen verder opgekweekt tot volwassen koi. Tijdens het voor- en najaar vindt de koihunt plaats. Oftewel het met grootst mogelijke zorg uitzoeken van de perfecte koi. Stefan is ook deze herfst weer met zijn videocamera op zak vertrokken naar het Niigata-gebied.

Mudponds

De vissen zwemmen ’s zomers in gigantische, zogeheten mudponds. Deze bevatten – in sommige gevallen – zelfs meer dan een miljoen liter water. Het gunstige klimaat in Japan zorgt ervoor dat de karpers goed kunnen groeien met behoud van het zo zorgvuldig gekweekte patroon. In de herfst, wanneer de Japanse esdoorns langzaam verkleuren van groen naar dieprood, wordt het tijd om de koi te oogsten. Koster is bij het oogsten van de koi aanwezig en dat levert bijzondere beelden op.

Vriendschap

Tussen Stefan en de Japanse koikweker Shigeyoshi Tanaka is er in de loop der jaren een hechte vriendschap ontstaan. Shigeyoshi is de derde generatie binnen zijn familie die zich bezighoudt met het kweken van hoge kwaliteit koi. De gezamenlijke passie voor koi verbindt de twee mannen. Dit heeft er zelfs toe geleid dat er voor Stefan een eigen slaapkamer met douche boven de kwekerij is gebouwd.

Koster trekt er tijdens de koihunt iedere dag op uit om de schoonheid van de koi te filmen. Zijn opnames bevatten naast koi ook beelden van het schitterende Japanse landschap die hij maakt met zijn drone. De video’s van Stefan weerspiegelen zijn liefde voor koi en Japan.

KOITV

Menig Japan- en koiliefhebber geniet vanuit zijn luie stoel in Nederland mee van al het moois dat te zien is tijdens de koihunt. Benieuwd naar de beelden? Kijk voor alle video’s op het YouTube-kanaal KOITV.