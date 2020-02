Gemeentehuis volop verlicht op Valentijnsdag

Uithoorn – Afgelopen vrijdagavond was het zover. Het weer bleef droog en rustig, een ideale avond voor de interactieve videomapping van digitaal kunstenaar AlexP op het gemeentehuis in Uithoorn!

Vooraf aan en tijdens de Lichtjesloop werden de techniek en de projectoren nog uitgebreid getest. Toen alle lopers weer bij het gemeentehuis aankwamen, kon iedereen met zijn eigen smartphone de verschillende projecties beïnvloeden en laten bewegen. Stromende balletjes, het logo van 200 jaar Uithoorn, uitbundige kleuren én natuurlijk wat hartjes in het kader van Valentijnsdag konden op het gemeentehuis in beweging worden gebracht.

Vlakbij de ingang van het gemeentehuis was nóg een projectie van AlexP te zien, MAPP genaamd. Hierin konden de aanwezige bezoekers zelf gaan staan en onderdeel worden van de lichtkunst. Er werden een hoop kleurrijke lightart-selfies gemaakt. Het was wederom een zeer geslaagde avond in het feestjaar “200 jaar Uithoorn”!