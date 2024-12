Gemeente werkt aan een sterkere toekomst: denkt u mee?

Uithoorn – De gemeente Uithoorn zet zich in voor een duurzame en toekomstbestendige samenleving. Onder de noemer Sterk voor de Toekomst onderzoekt de gemeente hoe ze haar taken slimmer, effectiever en efficiënter kan organiseren. Dat is hard nodig, omdat de middelen vanuit het Rijk afnemen. Om dit goed te doen, werkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen.

Samen in gesprek

Om tot slimme oplossingen te komen, gaat de gemeente het gesprek aan met de samenleving. In de afgelopen weken zijn al veel waardevolle gesprekken gevoerd. Zo spraken medewerkers met leerlingen van het Vakcollege Thamen, de Praktijkschool en het Alkwin Kollege. Jongeren kwamen met frisse, inspirerende ideeën over hoe zaken anders en beter georganiseerd kunnen worden.

Daarnaast waren er ontmoetingen met buurtbewoners in winkelcentra zoals Zijdelwaard en Amstelplein. Onder het genot van een kopje koffie deelden inwoners hun inzichten over wat er anders of slimmer kan. Ook bedrijven, verenigingen en andere organisaties in Uithoorn worden actief uitgenodigd om mee te denken.

De kracht van samenwerking

Wethouder Ferry Hoekstra benadrukt het belang van samenwerking: “We kunnen dit niet alleen. De kracht van onze gemeenschap zit in de samenwerking tussen inwoners, ondernemers en verenigingen. Samen zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.”

Doe mee!

Heeft u een idee of suggestie? Geen idee is te klein, want elke bijdrage kan helpen om onze gemeente sterker te maken. Tot 2 januari kunt u uw ideeën insturen via het online platform www.uithoorndenktmee.nl/sterkvoordetoekomst. Wilt u liever direct in gesprek met de gemeente of heeft u vragen? Neem dan contact op via gemeente@uithoorn.nl

Foto: aangeleverd