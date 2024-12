Gemeente Uithoorn start pilot met bodycams

Uithoorn – Met ingang van 16 december 2024 dragen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gemeente Uithoorn een kleine camera op borsthoogte, een zogenaamde bodycam. De maatregel moet hun gevoel van veiligheid tijdens het werk vergroten. Het gaat in eerste instantie om een proef van 6 maanden.

In veel Nederlandse gemeenten gebruiken boa’s de bodycam al standaard tijdens de uitoefening van hun functie. Over het algemeen geven zij aan zich veel veiliger te voelen met het apparaat. De bodycams hebben bovendien vaak een de-escalerende werking op gespannen situaties.

De bodycam maakt in feite altijd opnames, die iedere 60 seconden worden overschreven door nieuwe beelden. Bij een situatie waarin de boa te maken heeft met verbaal of fysiek geweld kan deze de camera inschakelen. Na activatie worden de beelden vastgelegd, inclusief de 60 seconden die eraan voorafgingen. Zo wordt ook de aanleiding voor het activeren van de bodycam vastgelegd. De boa zet de camera uit op het moment dat de situatie weer veilig is.

Privacy

Aan het gebruik van de webcam-opnames zijn strikte regels verbonden. De opnames worden maximaal 28 dagen bewaard en kunnen alleen worden gebruikt voor aangifte bij de politie of bij een vordering door een opsporingsambtenaar, een officier van justitie of een rechter-commissaris. De boa die de opnames heeft gemaakt, kan de beelden zelf ook inzien. Datzelfde geldt voor de personen die in beeld zijn gebracht. Zij kunnen daarvoor een inzageverzoek indienen bij de gemeente. Hiervoor komt een formulier beschikbaar op de gemeentewebsite.

Inwoners hoeven zich overigens geen zorgen te maken dat medewerkers van de gemeente ongeoorloofd gebruik maken van de bodycambeelden. Alle handelingen met de opnames worden geregistreerd, waardoor altijd te achterhalen is wie welke opnames heeft gezien.

Blij

Burgemeester Pieter Heiliegers is blij met de pilot, hoewel hij het ook jammer vindt dat het nodig is. “We starten deze pilot op verzoek van onze boa’s. Handhaving krijgt steeds vaker te maken met geweld. Ik vind het belangrijk dat onze medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. Uit onderzoek is gebleken dat het dragen van bodycams het gevoel van veiligheid enorm kan vergroten.”

Als de pilot in de gemeente Uithoorn inderdaad positieve resultaten oplevert, zullen de boa’s permanent worden uitgerust met bodycams.

Een “body camera”, kortweg bodycam. Foto: Gemeente Uithoorn