Gemeente Uithoorn doneert aan Voedselbank

Uithoorn – Een warme donatie van de heer Stijn Roes, Armoederegisseur van de Gemeente Uithoorn bereikte vandaag de Voedselbank. Ze zijn daar erg blij mee: “Een enorme verrassing waar we erg blij mee zijn!

Wat ons ook ontzettend blij maakte is de boodschap die de Gemeente Uithoorn naar buiten toe wil brengen.

De Gemeente draagt onze Stichting een warm hart toe en neemt daarbij ook een voorbeeldfunctie aan, fantastisch!

Met dit gebaar probeert de Gemeente particulieren en bedrijven te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de aanpak van armoede binnen onze Gemeente, een zeer nobel streven vinden wij.

De Gemeente voert op dit moment een zeer actief armoedebeleid en vindt het enorm belangrijk dat iedereen een stukje verantwoordelijkheid meepakt om de armoede binnen onze gemeente tegen te gaan.

Bij deze nodigen we dan ook Particulieren en bedrijven uit voor een vrijblijvend gesprek om na te gaan wat zij voor ons kunnen betekenen.

U kunt ook onze webpagina www.voedselbankuithoorn.nl of onze pagina op Facebook te bezoeken om te ontdekken op welke manier u iets voor ons kunt betekenen. We zijn blij met uw aandacht, kleine of grote aandacht, ieder steentje is er één”.