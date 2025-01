Gemeente start verkeerslichtenproef op Zuwe ter hoogte van tunneltje onder A2

De Ronde Venen – Dinsdag 21 januari start de gemeente een proef met 2 verkeerslichten op de Zuwe van Vinkeveen naar Baambrugge en andersom. Een proefperiode van 6 maanden moet uitwijzen of de verkeerslichten overbodig zijn. Mochten onverhoopt onveilige situaties ontstaan, worden de verkeerslichten weer aangezet.

Het gaat om de verkeerslichten bij het tunneltje onder de A2 in Baambrugge. Aan weerszijden staat 1 verkeerslicht. Omdat de verkeerslichten aan vervanging toe zijn, is de verkeerssituatie beoordeeld. Met wat aanpassingen, kan het verkeer ook af zonder de verkeerslichten. Om dit te bevestigen, start de gemeente een proef om te kijken of de verkeerslichten daadwerkelijk definitief weggehaald kunnen worden.

Uitschakelproef van 6 maanden

De proefperiode van 6 maanden moet uitwijzen of de 2 verkeerslichten overbodig zijn. Om dit te kunnen vaststellen, bestaat de proef bestaat uit 2 fases:

Fase 1: van dinsdag 21 januari tot dinsdag 22 april worden de verkeerslichten op knipperen gezet.

Fase 2: van dinsdag 22 april tot dinsdag 22 juli worden de verkeerslichten uitgeschakeld.

Na de proefperiode wordt bepaald of de verkeerslichten daadwerkelijk overbodig zijn. In dat geval worden deze verwijderd. Mocht onverhoopt blijken dat er toch onveilige situaties ontstaan, worden de verkeerslichten meteen weer ingeschakeld. Omwonenden zijn geïnformeerd door middel van een bewonersbrief. Ter plekke worden weggebruikers door bebording gewezen op de nieuwe situatie.

Passeren in de tunnel is mogelijk

Tot op heden wordt het doorlaten van verkeer geregeld door de betreffende verkeerslichten. Met de proef verandert deze situatie. In de tunnel liggen trottoirbanden die het fietspad van de weg scheiden. Deze trottoirbanden worden verwijderd. Dit creëert ruimte en zorgt ervoor dat verkeer in de tunnel kan passeren. Verkeerslichten zijn daardoor dus niet meer nodig.

Foto: één van de twee betreffende verkeerslichten, gezien vanuit Baambrugge.