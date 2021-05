Gemeente DRV overhandigt Milieuthermometer Zorg aan Maria-Oord

Vinkeveen – Afgelopen vrijdag ontving zorgcentrum Careyn Maria-Oord tijdens een feestelijke uitreiking het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg. Het Milieuplatform Zorg (MPZ) beloonde Careyn vorig jaar oktober al met de erkenning, maar door corona bleef een officiële uitreiking uit. De langverwachte uitreiking van het certificaat werd gedaan door wethouders van gemeente De Ronde Venen: Cees van Uden (Duurzaamheid) en Alberta Schuurs (Zorg).

Tijdens de bijeenkomst gaven wethouders Cees van Uden en Alberta Schuurs symbolisch het certificaat. “”In 2040 willen wij een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat doen wij samen met bedrijven, bewoners en andere organisaties. Het is goed om te zien dat Careyn ons hier ook bij helpt. Ze gaan slim om met gas, energie en water en het voorkomen van voedselverspilling. Daarnaast gaan ze dit jaar zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen. Dit draagt bij aan een beter milieu, maar hiermee besparen zij ook op de energierekening. En minder kosten betekent meer geld voor andere zaken, zoals de zorg zelf. Wij zijn enorm trots op het team van Careyn.”

Enthousiast

Locatiemanager van Maria-Oord Sandra Kuijpers nam het certificaat enthousiast in ontvangst: “Ik ben ontzettend trots op wat we in zorgcentrum Maria-Oord al bereikt hebben. Duurzaamheid is enorm belangrijk voor ons als zorgorganisatie maar uiteindelijk doen we het voor onze bewoners. Om het voor hen zo ‘thuis’ mogelijk te maken. Daar helpt duurzaamheid ook bij.”

Maria-Oord in Vinkeveen kreeg het certificaat omdat het zorgcentrum voldoet aan voldoende onderdelen van de Milieuthermometer Zorg. Voorbeelden hiervan zijn: scheiden van afval, plaatsen van LED lampen, schrijven van een CO2-routekaart en een onderzoek naar waste. Careyn wil Maria-Oord dit jaar voorzien van zonnepanelen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat Maria-Oord met zonnepanelen ongeveer 30% van het elektraverbruik kan opwekken. Zonnepanelen leveren dus een belangrijke bijdrage aan meer duurzame energie van het zorgcentrum.



Green Deal Duurzame Zorg

Careyn is sinds 2016 aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg en is daarom gaan werken met de Milieuthermometer Zorg. Dit is een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering aanmoedigt. Careyn heeft eind oktober 2020 het zilveren certificaat behaald en onderdeel was het verbeteren van het duurzaamheidsbeleid tot een integraal beleidsplan. Daarnaast is een CO2-reductieplan opgezet en is onder andere een onderzoek naar voedselverspilling op te certificeren woon-zorglocaties gedaan.