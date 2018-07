Gemeente DRV: Minder verspillen, meer hergebruiken

De Ronde Venen – In 2025 wil de gemeente De Ronde Venen, 50% circulair inkopen. Wethouder Kiki Hagen heeft deze ambitie onderstreept met de ondertekening van de intentieverklaring circulair inkopen van de Metropoolregio Amsterdam. “We willen als gemeente het goede voorbeeld geven”, zegt wethouder Hagen. “En zo onze inwoners en ondernemers stimuleren om ook actief bij te dragen aan een duurzame samenleving.”

Circulair inkopen is een essentiële stap richting een circulaire economie. De gemeente geeft hiermee bedrijven waarbij ze inkoopt een impuls de eigen inkoop meer circulair te maken. Zo komt een vliegwiel op gang naar duurzame productie en het tegengaan van verspilling van grondstoffen.

Tussenstap

Als tussenstap wil de gemeente in 2022 minstens 10% circulair inkopen. In 2025 bepalen alle ondertekenaars van de intentieverklaring hoe ze zo snel mogelijk volledig circulair kunnen gaan inkopen. Ook wordt regelmatig tussentijds de voortgang gemonitord. Zo nodig volgt tussentijdse bijstelling.

De gemeente De Ronde Venen lift bij deze intentieverklaring mee met het initiatief van de Metropoolregio Amsterdam. De gemeente verwacht met krachtenbundeling eerder resultaten te behalen. Ook versterkt deelname de band met de metropoolregio Amsterdam. Formeel is De Ronde Venen namelijk geen onderdeel van de metropoolregio.