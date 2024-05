Gemeente De Ronde Venen pakt de ‘Buitenkans’ met beide handen aan

De Ronde Venen – Door heel Nederland pakken op dit moment 13 gemeenten de Buitenkans om meer kinderen aan het spelen en bewegen te krijgen. Ook gemeente De Ronde Venen doet mee. Buitenspelen is essentieel voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Toch wordt er steeds minder buiten gespeeld, maar liefst 400.000 kinderen spelen nooit buiten en dat moet snel veranderen. Ondersteund door de Buitenspeelcoalitie werkt de gemeente samen met lokale partners, kinderen en ouders aan het weer leuk(er) maken van buitenspelen en het wegnemen van barrières daarvoor. Met oog voor aanpassingen in beleid, fysieke ruimte en lokale activiteiten.

Aansluiting wijk en het programma

Wethouder Maarten van der Greft (Openbare ruimte) was meteen enthousiast over het programma: “Spelen staat hoog op de agenda. Het project past bij de visie om samen met inwoners de buurt in te richten. Samen gaan we iets moois neerzetten waar de kinderen in de buurt nog jaren plezier van hebben.” Proostdijland in Mijdrecht is de aangewezen omgeving om De Buitenkans in te zetten. Deze wijk biedt kansen voor verbetering en sluit goed aan op het doel van het project. Daarnaast kunnen we de kennis die we als gemeente met deze Buitenkans opdoen gebruiken bij het opstellen van onze nieuwe Speelbeleid. Dit speelbeleid wordt eind 2024 aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.”

Iedereen denkt en doet mee

Om tot een speelplan voor de buurt te komen, brengt de Buitenspeelcoalitie zoveel mogelijk lokale stakeholders bijeen. We brengen gezamenlijk de buurt in kaart en alle speelplekken in de wijk worden gefotografeerd. “De samenwerking met verschillende partners en collega’s in zo’n project is erg leuk en waardevol”, vertelt Pauline van der Loo van de Buitenspeelcoalitie. “Buitenspelen staat echt centraal, maar hoe we het budget gaan besteden, laten we bewust open totdat we ook de ouders en kinderen hebben gesproken.” De beste buitenkans benutten is niet mogelijk zonder te luisteren naar wensen van buurtbewoners. Via gesprekken met ouders en buurtbewoners en een speurtocht/buurtsafari met kinderen uit de buurt, zoeken we naar de mooiste kansen. Daarom roept de gemeente alle bewoners van Proostdijland op om mee te doen. Nog voor de zomer starten we met een vragenlijst aan ouders van kinderen van de basisscholen. Houdt ook onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Eind 2025 meer speeluitdagingen in 25 gemeenten

Gemeente De Ronde Venen gaat als één van de eerste gemeenten aan de slag om kinderen de speelkansen te bieden die ze verdienen. Zo stimuleren we buitenspelen in de buurt en bundelen we de krachten voor een mooi resultaat. Tot eind 2025 ondersteunt de Buitenspeelcoalitie in totaal 25 gemeentes met kennis, verbinding en cofinanciering. Dit is mogelijk door de steun van het Ministerie van VWS.

Foto: Buitenkans Persfoto.