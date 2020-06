Gemeente breidt parkeergelegenheid in centrum Mijdrecht uit

De Ronde Venen – De laatste jaren is het centrum van Mijdrecht ingrijpend vernieuwd. Recent is de Kerkstraat opnieuw bestraat en het Kerkplein opnieuw ingericht. Onlangs zijn de voorbereidingen voor herinrichting en uitbreiding van het Burgemeester Haitsmaplein en de aanleg van de doorsteek naar het Kerkplein gestart. In combinatie met vergroting van het terrein voor lang parkeren aan de Rondweg, moet dit een einde maken aan de parkeerproblemen in het centrum van Mijdrecht. Het centrum van Mijdrecht heeft sinds 2017 een metamorfose ondergaan. Op de plek van de voormalige Molenhof passage zijn een appartementencomplex en de Hoogvliet supermarkt gebouwd en winkelcentrum de Lindeboom is vernieuwd. Volgende stap is de uitbreiding van de parkeergelegenheid.

Herinrichting en vergroting Burgemeester Haitsmaplein

Om de uitstraling van het plein te laten aansluiten bij het vernieuwde centrum en de capaciteit van het parkeerterrein bij winkelcentrum De Lindeboom te vergroten, wordt het plein vanaf 22 juni opnieuw ingericht en bestraat. De belangrijkste veranderingen zijn verplaatsing van de ingang van het parkeerterrein, 14 extra parkeerplaatsen en een veilige aanrijroute voor bevoorradingsverkeer voor de Boni supermarkt. De werkzaamheden worden in twee delen uitgevoerd, zodat er altijd parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor bezoekers. In samenspraak met winkeliersvereniging Shopping Mijdrecht is gekozen voor de rustige zomerperiode. Danielle van Scheppingen, voorzitter van Shopping Mijdrecht: ”Fijn dat de gemeente ons betrok bij de keuze van de periode. We kijken nu samen naar ludieke acties ter compensatie van de overlast en om te zorgen dat mensen tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk op de fiets komen.”

Wethouder Kroon is blij met de herinrichting. “Het centrum van Mijdrecht is ontzettend opgeknapt. De lokale ondernemers maken door de coronacrisis een moeilijke tijd door. Wij hopen dat de herinrichting het centrum nog aantrekkelijker maakt en zo een steentje kan bijdragen aan betere tijden voor de winkeliers.”

Uitbreiding parkeerterrein Rondweg

In mei is de uitbreiding van het terrein voor lang parkeren aan de Rondweg gestart. De eerste fase bestaat uit het verlengen van het bestaande parkeerterrein, om de overloop van auto’s tijdens de werkzaamheden aan het Haitsmaplein op te vangen. Zodra het plein klaar is, wordt het werk aan de Rondweg afgemaakt.