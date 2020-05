Gemeente bezoekt Zijdelwaardplein

Uithoorn – De gemeente brengt de komende tijd diverse bezoeken aan verschillende sectoren die hard worden getroffen door de coronacrisis. Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouders Jan Hazen, Ria Zijlstra of Hans Bouma zijn met mensen in gesprek om te horen waar ze tegen aan lopen. Vorige week zijn bezoeken gebracht aan winkeliers op het Amstelplein en in De Kwakel. Deze week brachten burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Jan Hazen een bezoek aan ondernemers op het Zijdelwaardplein.

Financiële steun voor ondernemers

Uit alle gesprekken blijkt dat ondernemers het zwaar hebben in deze tijd. Joep Szejnoga, vicevoorzitter van de winkeliersvereniging Zijdelwaard, tevens eigenaar van kapsalon Joepsze, ging samen met burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Jan Hazen langs bij een aantal ondernemers die nu heel hard worden getroffen. Szejnoga: “Als je als winkelier de omzet met 70 tot 80 procent ziet dalen, is dat erg ontmoedigend. Daarnaast hebben de ondernemers van het Zijdelwaardplein ook te maken met een huurprijs die moet worden betaald.” Wethouder van Economie, Jan Hazen, wil extra benadrukken dat de gemeente graag wil helpen waar het kan: “Zo is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit is een noodpakket om ondernemers financieel te ondersteunen. Het gaat hierbij om ondernemers die minder of geen inkomsten hebben als gevolg van alle landelijke maatregelen tegen het Coronavirus. Dat geldt voor zowel grote ondernemingen, MKB als zzp-ers.”

Zware tijden

Inmiddels hebben veel ondernemers in Uithoorn en De Kwakel al gebruik gemaakt van de regelingen. Eén van deze ondernemers is Kees van Wijngaarden van Perlo Plaza. “Ik heb inmiddels het steunpakket aangevraagd en ontvangen. Dat helpt een beetje, maar het blijft zwaar in deze tijd als je de omzet zo hard ziet dalen!” vertelt Van Wijngaarden. Annelies Wever van damesmodewinkel AnnaPerDue ziet in deze tijd ook heel weinig klanten. “Het is stil in het centrum en in de winkel wordt veel minder gepast. Toch wil ik wel open blijven voor mijn klanten”. Ze geeft aan dat er dit jaar weinig verdiend wordt en maakt zich zorgen over de hele economie.

Startende ondernemer Frans van Gunst, mede-eigenaar van Brownies & Downies maakt zich ook veel zorgen: “We zijn net 4 maanden open en nu overkomt ons dit! Mijn personeel mag niet werken, want zij vallen bijna allemaal in de risicogroep. Ik probeer wel alternatieven aan te bieden, zoals afhalen, maar dat zet geen zoden aan de dijk. De persconferentie gaf weinig perspectief voor horeca-ondernemers, maar mijn houvast is dat ik niet de enige ben!”

Onder de indruk

Ook nu weer waren burgemeester en wethouder zichtbaar onder de indruk van de verhalen van deze ondernemers en leven met hen mee in deze coronatijd