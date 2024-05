Gehavend Argon speelbal van Jodan Boys￼

Mijdrecht – Argon coach Aart Jan van Boksel moest weer behoorlijk puzzelen om een acceptabel elftal in het veld te zetten tegen Jodan Boys, de blessurelijst was wederom uitgebreid en er zaten spelers op de bank die eerder al een wedstrijd gespeeld hadden. Het eerste half uur kon Argon de schade nog beperken maar daarna liep de tegenstander via een 1-4 ruststand de tweede helft uit naar 1-6.

Gelukkige doelpunten

Na 9 minuten bracht De Jodan Boys de stand al op 0-1, een gelukkig afstandsschot van Zakaria Moussaoui (of voorzet) vanaf de zijkant ging over keeper Kris van Rijn (die keepte omdat zowel de eerste als de tweede doelman geblesseerd waren) tegen de paal en via de rug van de keeper in het doel 0-1. Maar hoewel de gasten een overwicht hadden kwam Argon binnen het kwartier weer op 1-1, Layomie Williams pakte de bal af van zijn tegenstander en ging er op rechts vandoor, alleen voor keeper Rondeltap scoorde hij beheerst. Vier minuten daarvoor had dezelfde speler ook een scoringsmogelijkheid maar de bal schoot net langs de voor Argon verkeerde kant van de paal. Even daarna kreeg Argon een hoekschop, Justin Schouten zette de bal voor en Raoul van Wijk kopte in, echter te zacht en in handen van Rondeltap. Daarna scoorde De Jodan Boys tweemaal in twee minuten en was het eigenlijk gedaan met Argon. Een afstandsschot van Mike Verhagen sloeg via binnenkant paal in de kruising binnen 1-2 en nog geen minuut later werd het 1-3 middels een kopbal van Rick Wils. Argon kreeg even daarna een vrije trap te nemen maar het schot van Jordy Zwaneveld leverde alleen een hoekschop op. Vijf minuten voor het rustsignaal van scheidsrechter Marcel Roeleveld bepaalde de gasten de ruststand op 1-4, een afstandsschot kwam op de paal en in de rebound scoorde Milan Harteloh.

Schade beperkt

De tweede helft kon Argon de score van de tegenstander enigszins beperken. Maar eerst bracht de coach Sven Beek in, hij verving de geblesseerde Jordy Zwaneveld. Het eerste kwartier moest keeper Kris van Rijn flink aan de bak, van dichtbij pareerde hij een inzet en ook bij een schot van Moussaoui greep hij goed in. Maar bij een schot van Bellahcen die alleen voor Van Rijn opdook na een zwakke voortzetting scoorde hij (weer) via binnenkant paal de 1-5. Met nog een klein half uur te gaan mochten De Sa en Tim Huisman gaan douchen, Niek van Asten en Jayden Zschuschen gingen proberen de stand een dragelijker aanzien te geven maar daarin kregen ze geen mogelijkheid. Wel zagen we nog twee reddingen van doelman Kris van Rijn bij schoten van dichtbij maar bij een vrije trap van Bellahcen verdween de bal langs de muur in de hoek van de keeper in de verre hoek en werd de eindstand op 1-6 bepaald.

Een wedstrijd om snel te vergeten, zaterdag aanstaande gaat Argon op bezoek bij DVVA in Amsterdam dat nog een kleine kans heeft om de titel te halen.

Foto’s: Hans van Gelderen