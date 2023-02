Geboortebos Park Zwanenburg groeit

Haarlemmermeer – Op woensdag 15 februari werden in het Geboortebos Park Zwanenburg in gemeente Haarlemmermeer voor de tweede keer Geboortebomen voor kindjes tot en met 12 jaar geplant. Ruim 40 bomen en 200 struiken kwamen er in het Geboortebos bij. Na verloop van tijd gaan alle bomen (en struiken) op in een schitterend Geboortebos waar veel dieren en planten kunnen leven. Geboortebossen dragen bij aan de biodiversiteit en dus aan een gezonde leefomgeving.

Zelf planten

Het planten van een boom staat symbool voor de wens dat ieder kind kan opgroeien in een groene, gezonde wereld. In de Geboortebossen krijgen (groot-)ouders en andere belangstellenden de mogelijkheid om hun oogappeltje een groene start geven. Tijdens de jaarlijkse plantdag mogen de (groot-)ouders van de baby of het kindje – en dat is uniek aan dit concept – zelf de boom en een aantal struiken planten. De Stichting Nationale Boomfeestdag heeft momenteel vijf Geboortebossen. Op de website geboortebos.nl kunnen ouders, grootouders, familieleden of collega’s een Geboorteboom bestellen.

Wandelen en mountainbiken

Park Zwanenburg maakt onderdeel uit van Spaarnwoude Park en ligt in de gemeente Haarlemmermeer. Bezoekers van het park kunnen er wandelen, mountainbiken en skaten. Park Zwanenburg is 35 hectare groot en maakt deel uit van de Groene As, de ecologische verbindingszone die grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude Park met elkaar verbindt.