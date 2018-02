Greenport: Gasloze kassen komen er aan

Aalsmeer – Planten kunnen niet zonder CO2 en warmte. Toch kunnen kassen op termijn prima zonder gas. Tijdens een bijeenkomst van de Greenport Aalsmeer werd het haarfijn uitgelegd. De CO2 die bijvoorbeeld bij afvalverbranding vrijkomt, kan naar de kas worden geleid. Dit geldt ook voor restwarmte van de industrie en waar mogelijk van warmte uit de grond. Wil je als tuinder afscheid nemen van je gasleverancier dan moet je bedrijf aangesloten zijn op netwerken die die warmte en CO2 leveren. Zowel de tuinders als de industrie staan daarvoor in de startblokken. Maar voor het realiseren van dergelijke netwerken is wel steun vanuit de (rijks)overheid nodig.

Samenwerking

Om de CO2 in de kassen te krijgen zijn bronnen nodig die hun CO2 kunnen leveren en een leidingnetwerk om de CO2 bij de bedrijven te krijgen. In de Haarlemmermeer, in het PrimA4a-gebied tussen de Westeinderplassen en de A4, gaat OCAP in de loop van 2018 de basisleiding aanleggen. De kassen in PrimA4a kunnen dan vanaf 2019 CO2 van Shell Pernis en bio-ethanolproducent Alco gebruiken. De bedoeling is dat op afzienbare termijn rest-CO2 van (bijvoorbeeld) afvalverwerker AEB (Amsterdam) beschikbaar komt. Om dat te realiseren werken OCAP, LTO Glaskracht Nederland, Greenport Aalsmeer, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland nauw samen.

Aardwarmte

Om de kassen, vooral ’s winters, te verwarmen kan in veel gebieden in Nederland geothermie (aardwarmte) gebruikt worden. Met deze techniek wordt de natuurlijke warmte van diepgelegen aardlagen aangeboord. In Noord-Holland wordt hiervan op Agriport A7 en bij Floricultura in Heemskerk al gebruik gemaakt. Of dit ook in de Greenport Aalsmeer op grote schaal mogelijk is, wil de Provincie Noord-Holland nog verder onderzoeken.

CO2 afvang en duurzame warmte zijn weliswaar voor het aardgasverbruik en de CO2-uitstoot zeer gunstig, ze vergen in eerste instantie wel enorme investeringen. Gedeputeerde Economische Zaken Jaap Bond van de provincie Noord-Holland: “Wil je de tuinbouwsector echt helpen verduurzamen, dan moet je als overheid zorgen dat deze technieken binnen bereik van de ondernemers komen. Als alle tuinders overschakelen op duurzame energiebronnen kan bovendien de gaskraan in Groningen een flink stuk dichtgedraaid worden.”