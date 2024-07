Fuut neergeschoten met luchtdrukpistool

Regio – Dinsdagmiddag 25 juni rond 16 is een fuut op brute wijze om het leven gebracht door een schot uit een luchtdrukpistool. De fuut zwom die middag in de fortgracht bij het Fort in De Kwakel. Mensen waren buiten en hoorde een schot, vervolgens stortte de fuut in het water waar hij een doodsstrijd moest leveren. De omstanders wilden weten of de Fuut was neergeschoten, omdat de mensen vlak bij de fuut stonden tijdens het incident. De dierenambulance is gebeld. De dierenambulance heeft de fuut opgehaald en eerst de fuut zelf onderzocht. De dierenambulance is met de overleden fuut naar de dierenkliniek de ronde Venen gegaan om een röntgenfoto te laten maken. Zoals reeds vermoed, was de fuut inderdaad neergeschoten. De dierenambulance is op zoek naar getuigen of mensen die tips hebben over dit incident. Bij de politie is ook een melding gedaan. De politie gaf aan bij een volgende keer dat er schoten zijn, direct 112 te bellen.

Vele bewoners in de nabijheid van de plek van het incident zijn geschokt en ontdaan. Het Fort en omgeving is bijzonder natuurrijk. Een leef plek voor veel soorten vogels, zoals het visdiefje, de ijsvogel, verschillende soorten eenden en nog veel meer. Dit brute incident maakt de bewoners extra allert. Het incident lijkt niet op zich te staan. In het recente verleden is een zwaan mishandeld, waarvan de dader ook niet bekend is. Tips kunnen ook naar deze krant.

Foto: aangeleverd