Fortnight Swing Bigband speelt op Cultuurdag

Regio – De leukste bigband van De Ronde Venen speelt zaterdag 30 oktober 2021 in sociaal-cultureel centrum De Boei in Vinkeveen. Op deze cultuurdag De Ronde Venen kunt u genieten van dit gratis concert van 16.00 tot 16.45 uur.

Het dak swingt eraf

Ze kunnen niet wachten om weer op treden, gelukkig kan het weer! De Fortnight Swing heeft een traditionele bezetting van 5 saxen, 5 trombones, 4 trompetten en een groovende ritmesectie met bas, drums, gitaar en piano. Zangeres Wendy Sneiders uit Wilnis sprankelt op de swingende bigbandsound van dit enthousiaste orkest onder leiding van trombonist Frans Cornelissen (o.a. New Cool Collective en Cubop City Bigband). Fortnight Swing speelt heerlijk klinkende bigbandstukken en doet standards nét even anders. Het repertoire varieert van swing, blues en jazz tot latin en pop. Van fluisterzacht tot machtig luid, van Count Basie tot Weather Report, van Frank Sinatra tot Doe Maar en Amy Whinehouse. Een feestje voor alle leeftijden!

Pianist gezocht

Ze zijn op zoek naar een gevorderde toetsenist, bij voorkeur met bigband-ervaring. Van blad kunnen lezen een must en er is alle ruimte voor improvisatie voor wie wil. Een keer met hen mee repeteren kan altijd. Ze repeteren eens per twee weken op vrijdagavond in Wilnis. Stuur een mailtje met telefoonnummer naar info@fortnightswing.nl. Dan nemen ze snel contact op.