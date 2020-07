Fort van Hoofddorp zoekt vrijwilligers

Hoofddorp – Na 10 jaar voorbereiding en verbouw is de horeca van het Fort van Hoofddorp sinds 1 juni open voor bezoekers. Gelegen in het centrum van Hoofddorp en onderdeel van de Stelling van Amsterdam is het forteiland een uniek en intrigerend stuk cultuurhistorisch erfgoed met een grote recreatieve, maatschappelijke én ecologische potentie. Vanaf 22 juli is niet alleen het fort toegankelijk via de horeca en middels rondleidingen, maar ook de buitenruimte is toegankelijk, die met 8000 vierkante meter verrassend groot is.

Stichting Fort van Hoofddorp en Stichting Meer-Groen hebben de handen ineen geslagen om de recreatieve en ecologische potentie van het forteiland optimaal te gaan benutten. Daarvoor worden vrijwilligers met passie gezocht voor deze bijzondere plek in de Haarlemmermeer. Er worden mensen gezocht met al dan niet groene handen, die er plezier in hebben het fort en de buitenruimte verder te onderhouden en te ontwikkelen tot een bruisende en bloeiende plek met fruit- en kruidentuinen, een bloemenweide en klein openluchttheater.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een informatieavond op het fort om nader kennis te maken op woensdagavond 29 juli. Graag aanmelden via Franke van der Laan: info@stichtingmeergroen.nl of 06-48226490.

Voor meer informatie kan ook contact opgenomen worden met Stichting Fort van Hoofddorp via verbindingsofficier Femme Hammer: femme@fortvanhoofddorp.nl of 06-24511211.