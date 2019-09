Fietsers handje geholpen bij plaatsen van fiets op de juiste plek

Mijdrecht – De fietsenstalling aan de Rondweg is dit jaar flink uitgebreid, van 140 naar 240 plaatsen. Helaas worden fietsen echter regelmatig naast de fietsenstalling geplaatst. Dat geeft een rommelige aanblik en blokkeert de weg voor voetgangers. Woensdag 4 september zijn fietsen door de gemeente zoveel mogelijk in de stalling geplaatst en is aan de fietsen een kaartje bevestigd dit goede voorbeeld voortaan te volgen. Wethouder Alberta Schuurs hielp een handje mee. Wethouder Schuurs: ,,We zien regelmatig dat fietsers hun fiets naast de fietsenstalling zetten. Wellicht uit gemakzucht omdat anderen het ook doen. Het resultaat is een rommelige aanblik. Soms moeten mensen zich een weg banen tussen de fietsen om van de langparkeerplaats naar het Haitsmaplein, of vice-versa, te lopen.’’Woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 september worden daarom alle fietsen die buiten de rekken staan in de fietsenstalling geplaatst. Aan de fiets wordt een kaartje bevestigd waarop staat dat de fietser deze keer een handje wordt geholpen om zijn of haar fiets op de juiste plek te zetten, maar dat ze dat eigenlijk zelf moeten doen. Schuurs: ,,De scholen zijn net weer begonnen en we willen met deze actie fietsers eraan herinneren dat ze de fiets op de goed plek moeten zetten. Dat zorgt voor een prettiger en veiliger omgeving rond de halte.’’

Fotobijschrift:

Wethouder Alberta Schuurs hielp vanochtend een handje met het plaatsen van de fiets op de juiste plek.