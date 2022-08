Uithoorn – Op de Achterberglaan in Uithoorn is donderdagavond een ongeval gebeurd. Even voor 20.00uur ging het ter hoogte van de Slauerhofflaan mis en werd een fietsster geschept. Politie en ambulancedienst werden opgeroepen naar het ongeval. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. (foto: VLN Nieuws – Elvin Hendriks)