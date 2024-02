Feestelijke opening Servicepunt Mijdrecht

Mijdrecht – Het Servicepunt in Mijdrecht van Tympaan De Baat is eind december verhuisd naar Open Huis De Rank. Donderdag 15 februari is de nieuwe locatie feestelijk geopend. Wethouders, medewerkers van de gemeente en maatschappelijke partners waren aanwezig om dit samen met de collega’s en vrijwilligers te vieren.

Verbinden en versterken

Open Huis De Rank is een plek waar verschillende maatschappelijke partners zijn gevestigd. Daarnaast is het een ontmoetingsplek voor de buurt. Een plek waar inwoners binnen kunnen lopen met hun vragen, maar ook om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de activiteiten die er georganiseerd worden. Ron Deurloo, directeur van Tympaan De Baat waar het Servicepunt onderdeel van is, legt uit dat dit een belangrijke reden is voor de verhuizing. “In Open Huis De Rank kunnen inwoners hulp of steun krijgen bij verschillende partijen. Vanaf eind december kunnen inwoners hier ook terecht bij het Servicepunt. Het mooie van deze plek is dat inwoners niet alleen verder geholpen worden, maar dat zij hier ook een plek vinden waar ze anderen kunnen ontmoeten. Dat verbindt en versterkt en dat is precies waar Tympaan De Baat voor staat.”

Veel bezoekers

Het Servicepunt is nu bijna twee maanden gevestigd in Open Huis De Rank. Tanja Quist, teamcoördinator Servicepunt, geeft aan dat steeds meer inwoners de weg naar De Rank vinden. “We hebben al 250 bezoekers ontvangen en geholpen in De Rank. Naast bezoekers die een afspraak hebben of binnenlopen, helpen wij inwoners ook telefonisch en schriftelijk. Speciale dank is er ook voor alle betrokkenen van De Rank die hard gewerkt hebben om een fijne werkplek te maken voor de medewerkers van het Servicepunt.”

Ondersteuning

Bij het Servicepunt kunnen inwoners terecht met vragen over zorg, welzijn, werk en inkomen. De medewerkers zoeken samen met de inwoner naar een oplossing. Soms kunnen zij direct helpen en soms worden zij doorverwezen naar andere organisaties of het eigen netwerk. Heeft een inwoner moeite met de Nederlandse taal of is een inwoner niet digitaal vaardig, dan kijkt de medewerker naar mogelijkheden om deze vaardigheden te ontwikkelen, zodat een inwoner het een volgende keer zelf kan.