Feestelijke ingebruikname laadpalen bij FC Abcoude

Abcoude – In een bijzondere samenwerking tussen gemeente, FC Abcoude, de KNVB en Revolt is het parkeerterrein van voetbalvereniging FC Abcoude verrijkt met zes laadpunten voor elektrische en plug-in hybride auto’s. Op 20 september werden de splinternieuwe laadpalen officieel in gebruik genomen.

Het aantal elektrische en plug-in hybride auto’s is de laatste jaren flink gegroeid. Om ze te voorzien van elektriciteit zijn laadpunten nodig. FC Abcoude speelt in op de vraag door zes laadpunten te laten plaatsen. Deze bieden leden en bezoekers de mogelijkheid hun voertuig op te laden tijdens voetbalactiviteiten. Buiten de wedstrijden om kunnen ook andere gebruikers, zoals ondernemers en inwoners van Abcoude, gebruikmaken van de laadpunten.

Wethouder Maarten van der Greft (Sport): “Als gemeente dragen we sportverenigingen een warm hart toe. Met de komst van steeds meer elektrische auto’s is het mooi dat er bij de voetbalclub een plek is waar inwoners hun elektrische auto kunnen opladen. FC Abcoude is een voetbalvereniging die vooroploopt en steeds een stapje verder gaat bij het verduurzamen van haar sportaccommodatie. Deze ontwikkeling is goed voor de clubkas en voorziet in een behoefte bij onze inwoners. Dit is een win-win situatie voor iedereen”.

FC Abcoude heeft dit jaar 48 zonnepanelen geplaatst. De stroom die ze niet zelf gebruiken, kunnen ze leveren aan de laadpalen. Met de komst van deze laadpalen zet de vereniging een volgende stap naar verduurzaming.

Sander Wessel, Penningmeester FC Abcoude: “FC Abcoude is heel erg blij met de samenwerking tussen gemeente De Ronde Venen, Revolt en de KNVB. We merken dat er steeds meer vraag is naar het opladen van elektrische of plug-in hybride auto’s bij ons op het sportpark. Met de realisatie van de laadpalen voorzien we in een behoefte van onze leden, bezoekers van onze vereniging, maar ook in die van de ondernemers van het bedrijventerrein De Hollandse Kade. Tegelijkertijd zorgen de laadpalen voor een duurzame oplossing van de aanwezige netcongestie waardoor overtollig opgewekte zonne-energie niet langer verloren gaat”.

Foto: Gemeente De Ronde Venen.