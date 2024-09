Feestelijke dag voor de Postzegelclub

Uithoorn – Maandag 16 september was voor de Postzegelclub Uithoorn een feestelijke dag, de club bestaat dit jaar precies 60 jaar. Dit heugelijk feit werd op deze datum gevierd in Dienstencentrum (Bilderdijkhof).

De opkomst om dit te vieren met de leden was goed. Na het welkomstwoord werden twee leden in het zonnetje gezet, mevrouw A. van Muijen en de heer J Smit, beide kregen een ‘Certificaat van verdiensten’ uitgereikt wegens 60 jaar lidmaatschap bij de club, en voor alle werkzaamheden dat door deze leden is gedaan in het verleden, en wat nog steeds wordt gedaan, ook een mooie bos bloemen werd uitgereikt. Na deze plechtigheden was er een korte pauze, zodat de aanwezigen een drankje konden halen bij de bar. Na de pauze werd de maandelijkse veiling gehouden waar veel belangstelling voor was, zodat er weinig weer teruggaat naar de eigenaar.

Herinnering

Om het bestaan van de club (60 jaar) een herinnering te geven was er een postzegel velletje van vijf zegels ontworpen, naar een idee van de heer De Groot (voorzitter). Hij had een voorstel om iets met treinen te maken. De reden daarvan was dat op 20 juli de trambaan geopend zou worden. Hij dacht: wat voor trein reed in 1964 door Uithoorn en wat gaat er rijden anno 2024?

Inmiddels was er een foto van de tram. Aan de heer J. van Bodegom (redacteur van de /dc club) werd gevraagd of hij hier wat van kon maken. Na zoeken op het internet werd een foto gevonden met daarop het station en de trein die in de jaren ’30 door Uithoorn reed. Koningin Wilhelmina was met die trein door verschillende dorpen gereden, o.a. ook door Uithoorn in 1938. Na veel knippen, plakken en printen is er een mooi resultaat ontstaan wat (uiteindelijk) de zegel is geworden. Deze is aan alle leden en genodigden uitgereikt tijdens de gezellige avond. Toen de zegel officieel werd, werd deze ook aangeboden aan spoorlijn.nl. Deze organisatie zorgde voor contact met diverse organisaties. Met als resultaat dat bezoekers bij de opening van de spoorlijn twee zegels in een leuk mapje werd gegeven.

Het velletje postzegels is nu te koop bij de Postzegelclub. Belangstellenden kunnen dit bestellen bij redaktiefvu@kpnmail.nl. De prijs van het velletje van vijf zegels is € 10,50. Bij eventuele verzending komen er frankeerkosten bij.

Op de foto: De heer J. Smit en Mevrouw A. van Muijen. Foto is aangeleverd.