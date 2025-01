Nieuwjaarsconcert met Conical Brass Quintet

Uithoorn – Op 19 januari a.s. organiseert de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert in De Schutse te Uithoorn. Het belooft een bijzonder evenement te worden! Voor het eerst werkt de SCAU samen met het Conservatorium van Amsterdam. Bewoners van Het Hoge Heem – aan de overkant van de straat – krijgen gratis toegang.

Vijf muziekstudenten

Het Conical Brass Quintet is opgericht in 2024 en bestaat uit vijf muziekstudenten, afkomstig uit Italië, Portugal en Spanje. De naam ‘Conical’ heeft te maken met de instrumenten die de musici gebruiken: die hebben allemaal een conische boring (dus ‘kegelvormig’ en niet ‘cilindrisch’). In plaats van de gebruikelijke trompetten maakt het kwintet gebruik van kornetten of bugels (flügelhorns), terwijl de trombone is vervangen door een euphonium. Dit zorgt voor een heel ander timbre, voller en warmer, waardoor alle instrumenten op naadloze en harmonische wijze samensmelten. De groep is nog maar een paar maanden oud, maar heeft al verscheidene concerten gegeven die zeer succesvol waren en enthousiaste reacties losmaakten bij het publiek.

Strauss en meer

‘Het bal’ wordt geopend én afgesloten met muziek van Josef en Johann Strauss – hoe kan het ook anders op een nieuwjaarsconcert. Daar tussenin speelt het koperblaaskwintet feestelijke en kleurrijke werken van Giovanni Gabrieli, Victor Ewald, Axel Jorgensen en André Lafosse – een waar luilekkerland voor liefhebbers van ‘brass’-muziek! Verheug u alvast op de frisse energie van jonge, aanstormende talenten, die van klassieke muziek hun beroep willen maken.

Kaartverkoop en informatie

Losse kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU: scau.nl. Er is ook nog een abonnement mogelijk met de vier komende activiteiten. Dan kost een concert/evenement per kaart slechts € 16,–. Losse kaarten à € 17,50 (jongeren tot en met 16 jaar: € 10,–) zijn ook te koop in de boekhandels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein) of een half uur voor aanvang bij de kassa aan de zaal. Het optreden van het Conical Brass Quintet op 19 januari 2025 begint om 14.30 uur ‘s middags en wordt gehouden in De Schutse te Uithoorn; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Het volledige programma en de biografieën van de vijf musici zijn te vinden op www.scau.nl.

