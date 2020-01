FANTASTISCH AANBOD VOOR DE BUURTKAMER IN DE KWAKEL

De Kwakel – Wat wonen ze in De Kwakel toch in een enorm leuk dorp! Alweer 3 jaar geleden zijn ze gestart met de Buurtkamer achterin het dorpshuis met zo`n 16 gasten. Nu januari 2020 komen er gemiddeld 40 mensen elke week koffie drinken en een spelletje doen. Dit grote aantal hield Marleen en Rens-Jan van B&B en Kookstudio de Ossenwaerde niet tegen om het hele gezelschap met de vrijwilligers geheel kosteloos uit te nodigen voor een soepenparade. Na de gewone vrijdagochtend vertrok een ieder, op de fiets, gezellig met elkaar meerijdend of instappend bij de vrijwilligers richting de Vuurlijn. Bij een lekker borreltje of frisje werd iedereen welkom geheten door Rens-Jan die vertelde wat de mensen onbeperkt konden proeven. Er was voor een ieder wat wils, van `gewone` kippensoep tot rode koolsoep, van bloemkoolsoep tot witlofsoep, pastinaaksoep en brandnetelsoep geserveerd met een lekker warm stokbroodje. De gasten mochten van alle smaken proeven tot ze helemaal voldaan waren.

Er werd nog een kopje koffie of thee geserveerd, waarna er werd afgesloten. Voor Marleen en Rens-Jan was er een attentie gekocht om de waardering te tonen. En om met de openingszin weer af te sluiten: “Wat is het toch een enorm leuk dorp”. Zoiets kan bijna alleen maar in De Kwakel.

Marleen en Rens-Jan hartelijk bedankt namens alle Buurtkamerbezoekers!