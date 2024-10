Extra beveiliging tegen horecaoverlast centrum

Uithoorn – Vanaf aanstaande zaterdag 12 oktober, zet de gemeente Uithoorn extra beveiliging in voor het centrum van Uithoorn. De extra inzet is bedoeld om de overlast rondom horecalocaties te beperken. Het gaat daarbij om geluidsoverlast, vernielingen en in enkele gevallen zelfs openlijk geweld door bezoekers die midden in de nacht de horecagelegenheden verlaten.

De zwaardere maatregelen worden genomen omdat politie en de gemeente veel klachten krijgt van centrumbewoners over overlast van horecabezoekers. Om die reden plaatste de gemeente eerder dit jaar al een camera. Ook de politie let bij haar surveillance extra scherp op overlast in het horecagebied. Deze maatregelen leidden nog onvoldoende tot resultaat. Daarom heeft de gemeente nu besloten beveiligers in te huren voor de drukke nachten in oktober, november en december.

Meld overlast!

Meld overlast bij de politie via 0900 – 8844 of bij spoed via 112. U kunt ook achteraf een melding doen via de ‘BuitenBeter’-app van de gemeente.

Foto: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.