Expositie: ‘Verstilde en versteende herinneringen’

Wilnis – In het weekend van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober vind in Art Galerie Boven Verwachting in Wilnis de expositie genaamd: Verstilde en versteende herinneringen plaats. De expositie toont gebeeldhouwde werken van Kunsthistorica Sonja Bruning-Westenberg Sonja, geboren in India kwam op 8-jarige leeftijd naar Nederland, in de jaren 70 studeerde zij kunstgeschiedenis op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar beelden, uit natuursteen zijn haar eigen inspiratie ontstaan na diverse cursussen bij bekende docenten. Tevens volgde zij cursussen in de technieken schilderen, keramiek, edelsmeden en bronsgieten.

Hilde Streefkerk schildert vanaf 1995 en volgde lessen volgens de oude techniek uit de 17e eeuw aan de Volksuniversiteit in Amsterdam. Haar werken zijn realistisch, vervaardigd in olieverf en in lagen opgebouwd, deze techniek noemt man “a-la-prima”. Tijdens deze expositie toont zij haar Stadsgezichten en Stillevens. Hilde is lid van het “Olieverfcollectief Lijnden”. De expositie is rolstoel toegankelijk en is op beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De officiele opening is op zaterdag 30 september om 12.00 uur. Sonja geeft een korte lezing met lichtbeelden. Het adres: Herenweg 298a, Wilnis