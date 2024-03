Expositie van Ria Wester in het Gezondheidscentrum Croonstadt￼

Regio – Vanaf 5 maart exposeert Ria Wester in het Gezondheidscentrum Croonstadt Ria is een gepassioneerde kunstenaar, die vier jaar een opleiding bij Crejat in Alkmaar volgde en al meer dan 20 jaar lid is van Atelier de Kromme Mijdrecht.

Het kennismaken met verschillende kunststromingen heeft haar geïnspireerd. Vooral het Kubisme en het Futurisme spreken haar enorm aan. Ria zoekt haar uitdaging om met een thema te werken en deze steeds verder uit te diepen en te experimenteren met kleur, compositie, materie en vormgeving. Altijd is ze op zoek naar nieuwe ideeën en uitdagingen waar ze haar creativiteit in kan zetten. Veel van haar ideeën ontstaan spontaan, maar ze gebruikt ook foto’s als inspiratiebron. Voor haar is het schilderen een positieve manier om zich uit te drukken en een fijne manier van ontspanning. De toegang is gratis. Het gezondheidscentrum vindt u aan de Croonstadtlaan 1-3, in Mijdrecht.