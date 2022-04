Expositie ‘Tewerkgesteld in het Amsterdamse Bos’

Amstelland – De expositie over de werkkampen voor Joden in het Amsterdamse Bos in de Tweede Wereldoorlog is verlengd tot en met 10 juli. Hij belicht een pijnlijk en confronterend onderdeel uit de geschiedenis dat tot nu toe onderbelicht is gebleven. De tentoonstelling is te zien in bezoekerscentrum De Boswinkel (geopend woensdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur). De expositie toont persoonlijke verhalen, foto’s, objecten en interviews. Kinderen van de gemengd gehuwde mannen vertellen, vaak voor het eerst, het verhaal over de verplichte tewerkstelling van hun vader, de vernedering en de gevolgen daarvan voor het gezin tijdens en na de oorlog. Er is onder andere een podcast en wandelroute gemaakt, die voeren langs een aantal locaties waar de mannen moesten werken.

Vervolging

De werkkampen waren onderdeel van de Jodenvervolging. Van de mannen die tot 1942 in het Bos hebben gewerkt is bijna iedereen vermoord in de concentratie- en vernietigingskampen. Een andere groep mannen, die gemengd gehuwd waren, moesten in de latere oorlogsjaren in het Bos werken. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met onderzoeker Lion Tokkie, het Joods Cultureel Kwartier en Stichting De Terugkeer. Adres Boswinkel: Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Meer informatie: www.amsterdamsebos.nl/joodsewerkkampen