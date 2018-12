Expositie leerlingen van Dirk Annokkee

Amstelland – Het weekend van 5 en 6 januari is er weer de altijd gezellige, jaarlijkse tentoonstelling van leerlingen van Dirk Annokkee in Ateliers 2005 in de Van Weerden Poelmanlaan Amstelveen.

De leerlingen , waarvan velen uit Aalsmeer, hebben onder de enthousiaste leiding van de kunstenaar Dirk Annokkee met veel plezier getekend en geschilderd om tot een goed resultaat te komen.

De onderwerpen zijn vrij gekozen en zo divers als de mensen die er schilderen en elk jaar weer verrassend anders. Op de foto een greep uit het werk van de vorige tentoonstelling.

Er is koffie, snert of een drankje aan de bar verkrijgbaar. De openingstijden zijn zaterdag 5 en zondag 6 januari van 12.00 tot 17.00 uur.