Exportplus voor bloemen in aanloop naar Valentijnsdag

Aalsmeer – De exportwaarde van bloemen en planten liet in de eerste maand van 2025 ten opzichte van 2024 een groei van 7% zien. Dit meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) op basis van de exportstatistieken van Floridata. In januari kwam de exportwaarde uit op 540 miljoen euro. “Hoewel de volumes achterblijven en de inkoopprijzen stijgen, blijft de vraag op peil, mede dankzij de aanloop naar Valentijnsdag”, stelt Matthijs Mesken, directeur van de VGB.

Plussen en minnen in januari

Januari kende een gemengd beeld. Hogere inkoopprijzen door een kleiner aanbod bij bloemen, terwijl planten juist in grotere volumes werden verhandeld. De export naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk daalde met respectievelijk 5% en 4%, terwijl markten zoals Polen, België en de Verenigde Staten groeiden. “Handelaren zijn gematigd positief, doordat de vraag naar bloemen op peil blijft”, meldt Mesken. Het rozenaanbod ligt lager door de donkere periode in Nederland en koudere weersomstandigheden in delen van Afrika. Daarnaast zorgt een beperkte capaciteit in de luchtvracht voor logistieke problemen en fors gestegen kosten. Zowel de import als export van bloemen via de lucht ondervinden hiervan hinder. Ook de inkoopvolumes voor tulpen zijn lager door het natte weer van vorig jaar, wat resulteert in hoge inkoopprijzen. Rozen en tulpen zijn de meest verkochte bloemen in de aanloop naar Valentijnsdag.

Duurzaamheid en innovatie

Ook dit jaar worden bloemen en planten door verschillende organisaties weggezet als milieuvervuilend. Mesken geeft aan dat bij diverse publicaties over residuonderzoek kanttekeningen te plaatsen zijn en dat de sector vol inzet op verduurzaming. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is de afgelopen jaren sterk gedaald en kwekers maken steeds meer gebruik van biologische bestrijders. “De druk op de keten is voelbaar, omdat afnemers steeds meer waarde hechten aan verduurzaming”, stelt Mesken. Verduurzaming vraagt om tijd en investeringen die niet altijd volledig kunnen worden doorberekend aan klanten. De sector blijft veerkrachtig en gaat de uitdaging aan om nog sneller te verduurzamen. “Consumenten kunnen met een gerust hart hun Valentijn een bos bloemen geven. Uit onderzoek blijkt dat het geven en ontvangen van bloemen zorgt voor een positief gevoel. En een positief gevoel kunnen we nu meer dan ooit gebruiken”, aldus Mesken.

Foto: aangeleverd