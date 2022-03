Ernstig ongeval in Vinkeveen

Vinkeveen – Op de Herenweg in Vinkeveen ter hoogte van de N201 zijn dinsdagmiddag meerdere gewonden gevallen. Ook zijn 2 voertuigen totaal uitgebrand. De hulpdiensten waren met groot materieel uitgerukt. Meerdere brandweervoertuigen en een traumahelikopter werden opgeroepen. Een automobilist reed op de afrit van de N201 richting de Herenweg en ramde op de kruising in volle vaart een andere auto. Bij deze klap raakten nog een auto betrokken. Twee van de drie auto’s vlogen hierna in de brand. Alle inzittende konden uit de auto’s komen maar drie van hen raakten hierbij dusdanig gewond dat zij naar een ziekenhuis werden vervoerd. De bestuurder liet weten dat zijn remmen niet gewerkt zouden hebben. Vanwege de ernst werd per helikopter een trauma-arts ingevlogen. De brandweer heeft de twee auto’s geblust. Een derde wagen raakte beschadigd door de hitte.

Fotograaf: VLN Nieuws –