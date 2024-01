Regio – Op zondag 28 januari deden alle Demo Teams van Enjoy’s Dance mee aan hun eerste wedstrijd van dit seizoen bij We Know You Can Dance in Alphen aan den Rijn. De teams EDC en Feisty hebben beide de 1e prijs mee naar huis genomen in de categorie freestyle en team Spicy ging naar huis met een mooie 3e prijs in de categorie Streetdance/Hiphop! Op zondag 17 maart staat onze tweede wedstrijd van We Know You Can Dance op de planning waar we ook weer heel hard voor gaan trainen.