Enen scoren bij toernooi Midgetgolfclub

Aalsmeer – Op zaterdag 3 december werd het traditionele sinterklaastoernooi gespeeld op de Aalsmeerse midgetgolfbaan. Alle deelnemers hadden weer een (surprise)pakje meegenomen, zodat iedereen met een prijs naar huis ging. Er was besloten om drie ronden te spelen en dan alleen te proberen om een 1 te slaan. Dit was mede door de oostenwind een goed plan. In de eerste ronde speelden Ton Silvius, DirkJan Jongkind en Hans Reijerkerk allen vijf enen. Na een warme kop chocolademelk en een stuk heerlijke banketstaaf ging men van start voor ronde twee.

Het gejuich van Pietje Syl was van verre te horen, zij sloeg deze ronde twee mooie enen. In deze ronden werden de meeste enen geslagen door Els van der Stroom en Bram de Jong, namelijk elk zes. En met vijf enen nipt daarachter Hetty de Jong. In de derde ronde wisten Hetty de Jong en Marrie Bonhof zes enen te scoren. De meeste enen na drie ronde werd geslagen door Bram de Jong, namelijk dertien stuks. Maar met het sinterklaastoernooi mag je dan niet als eerste een pakje pakken.

Degene met de minste enen mag als eerste een pakje pakken en dit keer was dat het jongste jeugdlid Pietje Syl. Zij wist in de pauze ook nog de biljarters op de club te vermaken door als ‘scheidsrechter’ (opgeleid door Frits) op te treden. Het was een gezellige boel daar aan de Beethovenlaan en iedereen vertrok met een lach en een leuk cadeautje uit het clubhuis.

Komende zondag 11 december kan hopelijk de wedstrijd Aalsmeer Boskoop gespeeld worden. Dit zijn drie wedstrijden op de banen van Aalsmeer en drie wedstrijden op de banen van Boskoop. De eerste twee wedstrijden zijn afgelast door slecht weer. Mocht U van plan zijn om deze zondag een rondje te komen midgetgolfen dan bent u welkom na de wedstrijd en dat zal om ongeveer drie uur/ half vier zijn.

Foto: Het jongste lid van Midgetgolfclub Aalsmeer: Pietje Syl.